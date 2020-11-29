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Aktüel Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü
Aktüel

Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:26:02 -
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Süleyman Erol (75) idaresindeki 48 EH 887 plakalı traktör, Karapınar Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında sıkışan Erol ile eşi Fatmana Erol (70) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Erol çiftinin cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Erol çiftinin zeytin topladıktan sonra eve dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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