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Aktüel Muğla'da ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Aktüel

Muğla'da ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Bin yıllık olduğu değerlendirilen kutsal kitabı satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:07:48 -
Muğla'da ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı.

Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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