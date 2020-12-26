  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da bir kişinin sahilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Muğla'da bir kişinin sahilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 00:19:13 -
Muğla'da bir kişinin sahilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde sahilde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde Kamil Karakaş'ın (49) ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih U. ve Atilla A. tutuklandı.

Palamutbükü sahil kısmında 2 gün önce Kamil Karakaş'a ait erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemede Karakaş'ın vücudunda çok sayıda darp izine rastlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik
Dünya

Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik

Senegal'de Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçt..
Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor
Siyaset

Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor

Bu yıl kar yağışı sırasında hiçbir çalışma yapmayarak şehrin birçok noktasında trafik kazalarının yaşanmasına neden olan ardından özür mesaj..
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay