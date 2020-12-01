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Aktüel Muğla'da aranan 42 kişi yakalandı
Aktüel

Muğla'da aranan 42 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:58:20 -
Muğla'da aranan 42 kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, haklarında arama kararı bulunan 42 kişi yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 5-30 Kasım tarihlerinde il genelinde çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Çalışmalar kapsamında '24 yıl hapis cezası ile aranan 3 kişi, 16 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, 8 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi ile 3 yıl hapis cezası ile aranan 18 ve ifadeye yönelik olarak aranan 18 kişinin' yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.


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