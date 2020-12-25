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Aktüel Muğla'da 12 tekne motorunun çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Muğla'da 12 tekne motorunun çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:28:56 -
Muğla'da 12 tekne motorunun çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da tekne motoru hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerinden 12 tekne motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı

Çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Didim ilçesinde yakalanan M.B.A, H.A, M.A. ve V.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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