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Gündem Muğla Valiliği'nden Akbelen ormanı açıklaması
Gündem

Muğla Valiliği'nden Akbelen ormanı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-30 22:31:00 -
Muğla Valiliği'nden Akbelen ormanı açıklaması

Muğla Valiliği, bölgede çalışma izni verilen şirket tarafından 130 bin fidan dikileceğini duyurdu.

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Milas'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların bugün itibariyle sona erdiği belirtilen açıklamada, "Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir. Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz" denildi.

 

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