Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Muğla/Milas ilçesinde bulunan birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 27 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Müracaatlar 28.06.2022 yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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