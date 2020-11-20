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Aktüel Muğla merkezli 5 ildeki "kırmızı reçete" operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Muğla merkezli 5 ildeki "kırmızı reçete" operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:12:15 -
Muğla merkezli 5 ildeki "kırmızı reçete" operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu içerikli ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulsüz düzenledikleri reçeteyle piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde özel hastanede çalışan 3 doktorun kırmızı reçeteye tabi ilaçların yer aldığı çok sayıda reçete düzenleyerek anlaşmalı eczaneye yönlendirdikleri ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 17 Kasım'da Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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