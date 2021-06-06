Muğla Emniyet Müdürü kim? Muğla’da emniyet müdürü kimdir?
Muğla Emniyet Müdürü kimdir? Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’dur. Süleyman Suvat Dilberoğlu 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başladı. Süleyman Suvat Dilberoğlu Hakkari İl Emniyet Müdürü iken 2019 tarihinde yayınlanan kararname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu kimdir? Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu nerelidir?
1967 yılında Kocaeli ilinde dünyaya gelen İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 1985 yılında Polis Koleji’nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.
Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde değişik rütbelerde görevini başarıyla yerine getiren Süleyman Suvat Dilberoğlu, son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, 19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.