Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltında
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 13'ü çocuk, toplam 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
13'Ü ÇOCUK 29 KİŞİ KURTARILDI
Bölgeye ulaşan ekipler, fiber karinalı lastik botta bulunan toplam 29 düzensiz göçmeni başarıyla kurtardı. Kurtarılan göçmenlerden 13'ünün çocuk olduğu belirtildi.
Kurtarma operasyonunun ardından, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin adli işlemleri ise devam ediyor.