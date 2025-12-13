  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltında
Yerel

Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 13'ü çocuk, toplam 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

13'Ü ÇOCUK 29 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, fiber karinalı lastik botta bulunan toplam 29 düzensiz göçmeni başarıyla kurtardı. Kurtarılan göçmenlerden 13'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Kurtarma operasyonunun ardından, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin adli işlemleri ise devam ediyor.

 

Trump, göçmenlik yasasını paylaştı! "Yetkim Var, Yaparım" diyor
Trump, göçmenlik yasasını paylaştı! “Yetkim Var, Yaparım” diyor

Dünya

Trump, göçmenlik yasasını paylaştı! “Yetkim Var, Yaparım” diyor

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

Yerel

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23