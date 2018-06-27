Muğdat'ın ardından Galatasaray'dan bir açıklama daha
Son şampiyon Galatasaray, Muğdat Çelik'in ardından Ryan Donk'la da görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.27 Haziran 2018 Çarşamba 21:34
Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP' yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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