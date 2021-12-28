Müfettiş yardımcıları alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.

Unvanı: Müfettiş Yardımcısı

Teşkilatı: Merkez

Öğrenim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Puan Türü: KPSSP48

Kontenjan: 6

Öğrenim Dalı: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği

Puan Türü: KPSSP1

Kontenjan: 4

İletişim:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3

Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 4301478 06410

[email protected]

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