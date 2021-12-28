Müfettiş yardımcıları alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara ve İstanbul Çalışma Merkezlerinde görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7 nci derece kadrolara atanmak üzere toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.
Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Teşkilatı: Merkez
Öğrenim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Puan Türü: KPSSP48
Kontenjan: 6
Öğrenim Dalı: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği
Puan Türü: KPSSP1
Kontenjan: 4
İletişim:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3
Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 4301478 06410
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