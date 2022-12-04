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Aktüel Müezzin, işaret diliyle anlatıyor! Cuma hutbesi engellere takılmıyor
Aktüel

Müezzin, işaret diliyle anlatıyor! Cuma hutbesi engellere takılmıyor

Üsküdar’da müezzin-kayyım olarak görev yapan Abdürrahim Deniz, 4 yıl önce öğrendiği işaret dili ile imamın okuduğu cuma hutbesini işitme engellilere aktarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 10:48:00 -
Müezzin, işaret diliyle anlatıyor! Cuma hutbesi engellere takılmıyor

Sadece bulunduğu Üsküdar’dan değil, Tuzla ve Sarıyer gibi başka ilçelerden de camiye işitme engelli vatandaşların gelmeye başladığını belirten Deniz, “İşitme engelliler soyut ve somut kavramlarla alakalı problemler yaşayabiliyorlar. Biz de hutbenin bire bir kelime çevirisinden ziyade konuyu onların anlayabileceği şekilde biraz daha somutlaştırarak aktarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Namaz sonrası Abdürrahim Deniz’le bir araya gelen işitme engelli cemaat üyeleri, işaret diliyle hutbenin çevrilmesi hizmetinden memnun olduklarını ifade etti.

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