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Müdür Vekili Mustafa Kurt: Kütahya’da 50 bin hektar nadas alanı var

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, talebe göre birlikte üretelim modeli ile çiftçileri sulu tarımda 5’li, kuru tarımda ise 3’lü münavebeli sisteme geçirerek, nadas alanlarını daraltmayı amaçladıklarını ifade etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:17
Müdür Vekili Mustafa Kurt: Kütahya’da 50 bin hektar nadas alanı var

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, talebe göre birlikte üretelim modeli ile çiftçileri sulu tarımda 5’li, kuru tarımda ise 3’lü münavebeli sisteme geçirerek, nadas alanlarını daraltmayı amaçladıklarını ifade etti.


Göbel Köyü’nde düzenlenen “Macar fiği,Tarla Günü” etkinliğine; Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Yüksel, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ile İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçiler katıldı.


Tavşanlı ilçesinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde lider konumda olduğunu belirten Mustafa Kurt,karlı bir hayvancılık için maliyetin yüzde 80’nini oluşturan kaba yem ihtiyacını üreterek karşılamak zorunda olduklarını söyledi.


Kütahya’da 50 bin hektar nadas alanı olduğunu ifade eden Kurt, “Sulu tarım alanlarında şeker pancarı, danelik mısır, silajlık mısır, karışık yem bitkileri ve verimi yüksek buğday çeşidinden oluşan 5’li münavebeli katma değeri yüksek ürünleri, kuru tarımda da buğday, macar fiği ve nohuttan oluşan 3’lü münavebeli sistemi tercih etmeliyiz ki hem nadas alanlarını daraltalım, hem de çiftçilerimizin gelirlerini arttıralım” dedi.


Kurt, talebe göre birlikte üretelim modeli ile macar fiği ve yem bitkileri projesinin hayvancılığın en önemli girdilerinden biri olan yem maliyetine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek projenin çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdare kaynaklı temin edilen tohumların birlikte üretelim projesi ile çiftçiler tarafından ekildiğini ve bu gün hasadının yapıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:17
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