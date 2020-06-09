Mudanya Belediyesi: “Antik kent üzerindeki kaçak kafeye yargı geçit vermedi”

Myrleia Antik Kenti üzerinde inşa edilip yer sahibi tarafından imar barışından yararlanılarak açılan AVM’de bulunan kafe, Mudanya Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, Özdilek’e bir şok da mahkemeden geldi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi kalıntılar üzerindeki kaçak eklentilerin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesini hukuka uygun buldu.

Mudanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Myrleia Antik Kenti üzerinde inşa edilip imar barışından yararlanılarak açılan alışveriş merkezinde bulunan kafeyi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle mühürleyen Mudanya Belediyesi’ni mahkeme haklı buldu.

Yargı kararlarına rağmen “İmar barışı” kapsamında açılan Özdilek AVM, “Hipermarket İşletmeciliği” faaliyetinde bulunmak üzere ruhsat alırken, AVM içerisinde bulunan kafenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaksızın işletildiği belirlendi. Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri antik kent üzerindeki kaçak kafeyi 24 Şubat tarihinde mühürlerken, tarihi kalıntılar üzerindeki marketin sahibi, mühürleme işleminin iptalini istedi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanıyoruz. AVM’nin arkasında bulunan umuma açık yerlerin ruhsatta yer almaması ve her birime ayrı ruhsat alınma şartlarında eksiklik bulunması nedeniyle mühürleme gerçekleştirdik. Yine, tarihin üzerine yapılan bu alışveriş merkezinin kapatılması için Myrleia Antik Kenti Platformu ile birlikte başlattığımız hukuk mücadelesini de sürdürüyoruz. Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia’ya hep birlikte sahip çıkacağız. Sonunda kazanan Mudanya olacak” diye konuştu.