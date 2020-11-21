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Medya 'Mucize Doktor'un 'Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Medya

'Mucize Doktor'un 'Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı

'Mucize Doktor' dizisinde 'Doktor Ferda' rolünü oynayan 35 yaşındaki Seda Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:13:00 -
'Mucize Doktor'un 'Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı

'Mucize Doktor' dizisi kadrosunda yer alan oyuncu Seda Bakan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz şükürler olsun çok iyi" dedi.

Sosyal medyadan duyurdu

35 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.



Kızı ve eşinin sağlık durumları hakkında bilgi de veren oyuncu, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" diye yazdı.

Bakan'dan maske uyarısı

Seda Bakan, ardından takipçilerini maske konusunda uyardı ve "Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerini çıkarmayın" dedi.

 

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