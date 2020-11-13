Mucize Doktor'da tepki çeken sahne! "Umutsuzluk aşılıyorlar"

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanındaki bir sahne tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada olay sahneye özellikle ailelerden tepki geldi.

FOX TV’de yayınlanan ve doktorların bile gerçek dışı içeriği nedeniyle eleştirdiği Mucize Doktor adlı dizinin yeni bölüm fragmanındaki bir sahne olay oldu.

“Tedavi gören otizmlileri ve ailelerini kötü etkiler”

Daha öncede eşlerin birbirlerini aldatmasını meşru gösteren sahnesiyle büyük tepki çeken dizinin yeni bölümünde de otizmlilere ‘umutsuzluk’ aşılandı.

Söz konusu sahnede Ali Vefa adlı karakter “Ben hasta değilim, otizimliyim ben ve bu hiç geçmeyecek” diyor. Dizideki bu sahne otizm tedavisi görenlere umutsuzluk aşınlandığı iddiasıyla eleştirildi. Sosyal medyada o sahne hakkında “Tedavi gören otizmlileri ve ailelerini kötü etkiler” yorumları yapıldı.

Otizmin tedavisi mümkün mü?

Otizm sorununun bilinen bir ilaç, ameliyat tedavisi olmadığı biliniyor ancak otizmlilerin yaşam kalitesi ile işlevsel bağımsızlığı artırmak, gelişmedeki gecikmeleri desteklemek ve ilgili bozuklukları tedavi etmek amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor. Bu sayede ailenin süreci yönetmesine yardımcı olunuyor.

Öte yandan otizmin kalıcı tedavisi için de bilimsel araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Okay Çağlayan ve ekibi tarafından fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, akraba evliliğinden doğan ve otizm spektrum bozukluğu teşhis edilmiş hastaların tedavisinin mümkün olabileceğini ispat etmişti. “Her 68 çocuktan 1’inde görülen otizmin tedavisi artık mümkün” denilerek duyurulan yeni bilimsel buluşta Türk bilim insanları, otizm spektrum bozukluğuna neden olan “SLC7A5”isimli yeni bir gen keşfetti. Keşfedilen gen dikkat eksikliği, hiperaktivite ve epilepsi rahatsızlıklarının tedavilerine de yeşil ışık yaktı.

"Modern tıbbın gericileri"

Otizmle ilgili bir kitap yazan Prof. Dr. Ahmet Aydın da “Otizm tedavi edilemez!” diyen hekimlere “modern tıbbın gericileri” diyerek tepki göstermiş ve biyomedikal tedavi ile yüzde 100 tedavi ettikleri otizm hastalarının olduğunu açıklamıştı. Aydın “Klasik psikiyatrlar ve nörologlar otizmli çocuklara tedavi özelliği olmayan ilaçlar veriyor. Bir de “Çocuk eğitime gitsin, gelişirse gelişir yoksa başka bir tedavisi yok’ diyorlar. Bu kişiler modern tıbbın gericileri. Biyomedikal tedavi ile yüzde yüz tedavi olan çocuklar var, sayıları da az değil.” demişti.

Mucize Doktor adlı diziye bir Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, Prof. Dr. Murat Aksoy, Yr. Doç. Dr. Seçil Günay Avcı ve Doç. Dr. Yavuz Dizdar "gerçeği yansıtmadığı" eleştirisiyle tepki göstermişti.