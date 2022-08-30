Mücahit Birinci’den örnek hareket!

YENİ AKİT ANKARA

Sosyal medya üzerinden AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin paylaşımlarının yorum kısmından hakaret eden kişiler iş ciddiye binip ifade vermeye gittiklerinde sosyal medya hesabım çalındı yalanına sığınmaya başladı. Birinci böyle yüzlerce dava olduğunu ifade ederek soruşturma açılan kişilerden gelecek olan tazminatları SMA ve Down Sendromlu çocuklara bağışlayacağını duyurdu.

Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bize iftira atanların yargı merciindeki hali... Bunlara hiç merhamet yok. Bu şekilde 100'lerce ceza ve tazminat davamız var. Tazminat hasılatı SMA ve Down Sendromlu çocuklarımıza...” dedi.