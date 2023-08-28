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Siyaset Mücahit Birinci'den belediyelere konser ve festival tepkisi!
Siyaset

Mücahit Birinci'den belediyelere konser ve festival tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 23:25:00 -
Mücahit Birinci'den belediyelere konser ve festival tepkisi!

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, belediyelerin büyük bütçeler harcadıkları konser ve festival etkinliklerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Birinci, "Tekrar olacak ama, belediyeler, heykel ve sair işlerinden, konser işlerindenelini çekmeli." dedi.

Mücahit Birinci mesajına şöyle devam etti:

1- Dikilen heykeller estetik manada içler acısı.

2- Düzenlenen konserler için inanılmaz paralar harcanıyor, belediyenin asli vazifesi bu değil.


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