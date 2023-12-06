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Gündem Mücahid Kassam siyonistlerin tankını böyle vurdu!
Gündem

Mücahid Kassam siyonistlerin tankını böyle vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 22:53:00 - 2023-12-06 23:02:23

Gazze topraklarındaki işgale karşı savunmasını sürdüren mücahid Kassam Tugayları, siyonistlere ait tankları vurdukları anlara ait görüntüleri yayınladı.

Hamas'ın ordusu mücahid Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde kara harekatına devam eden katil İsrail'e karşılık vermeyi sürdürüyor.

Mücahid Kassam Tugayları, Gazze şehrinin Shuja'iyya Mahallesi’nde İsrail birliklerine ait zırhlı araçlara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

Görüntülerde, düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha olduğu ve alevler içinde kaldığı anlara yer verildi.

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