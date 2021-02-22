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Ekonomi Mübaşir alımları ne zaman şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı alımları
Ekonomi

Mübaşir alımları ne zaman şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı alımları

Mübaşir alımları 2021 | Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı yapacak. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. Mübaşir olmak isteyenler, alım tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Mübaşir alım şartları 2021 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:41:00 -
Mübaşir alımları ne zaman şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı alımları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılır? 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına 100 bin personel alımı yapılacak. Şimdiye kadar 35 bini aşkın alımla ilgili başvurular başladı. Son olarak Adalet Bakanlığı’nın alım yapacağı bilgisi paylaşıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki, Adalet Bakanlığı alımları ne zaman?

Mübaşir alımları ne zaman şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı alımları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapılması, ilanın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Güncel bilgiler yayımlandığında haberlerimizde olacak. Ancak alım şartlarını merak edenler için daha önce istenen genel başvuru şartlarını sıraladık. İşte, mübaşir alımı başvuru şartları:

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

KPSS'den en az 70 puan almak.

İnfaz koruma memuru alımları ne zaman, şartları neler?
İnfaz koruma memuru alımları ne zaman, şartları neler?

Ekonomi

İnfaz koruma memuru alımları ne zaman, şartları neler?

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