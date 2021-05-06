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Biyografi Mubariz Mansimov kimdir? Mubariz Mansimov nerelidir? Mubariz Mansimov ne iş yapıyor?
Biyografi

Mubariz Mansimov kimdir? Mubariz Mansimov nerelidir? Mubariz Mansimov ne iş yapıyor?

Mansimov Mansimov 2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer almıştı. Sedat Peker'in kendisine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası yayınladığı videoda Mubariz Mansimov isminin geçmesiyle birlikte Mubariz Mansimov kimdir? Mubariz Mansimov nerelidir? Mubariz Mansimov ne iş yapıyor? soruları sorulmaya başlandı. İşte Mubariz Mansimov hayatı biyografisi

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:58:00 - 2021-05-06 14:59:34
Mubariz Mansimov kimdir? Mubariz Mansimov nerelidir? Mubariz Mansimov ne iş yapıyor?

Mubariz Mansimov kimdir? 22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan Masallı Rayonunda dünyaya geldi. Azerbaycan kökenli 52 yaşındaki iş adamı Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye'ye yerleşti. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu' soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçti. Türkiye merkezli Palmali grubun başkanı olan Gurbanoğlu, 2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer aldı.

Sahip olduğu gemi filosuyla petrol, kimyasal madde ve yük taşımacılığı yapan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2015 yılında da Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girdi. Bodrum Yat Limanı'nı 2011'de Jefi Kamhi'den 42 milyon dolara satın alan ve 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina'yı hayata geçiren Gurbanoğlu'nun filosunda 200'den fazla gemi bulunuyor.

Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibidir. Aynı zamanda Palhaber.com isimli haber sitesi bulunmaktadır.

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