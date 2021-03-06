Mubariz Gurbanoğlu’na önce ceza sonra tahliye
FETÖ kapsamında “hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılan işadamı Mubariz Gurbanoğlu’nun, ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile 9 avukatı katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gurbanoğlu’nu “FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak tahliyesine karar veren heyet, sanık hakkında “konutu terk etmeme” ve “yurtdışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Gurbanoğlu’nun, FETÖ kapsamında “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.