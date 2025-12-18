Mübarek aylar yaklaşıyor! Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Dini takvimde önemli bir döneme giriliyor. İslam dünyasında ibadet ve maneviyatın yoğunlaştığı Üç Aylar öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025–2026 dönemine ait tüm kandil ve Ramazan tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte Üç Aylar'ın başlangıç günü de netlik kazandı. Peki, üç aylar hangi gün başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )