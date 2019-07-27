Mübadil lezzetleri yeniden sofralarda

Samsun’da, unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, “Geçmişe Açılan Pencere Projesi” kapsamında yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği,İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen “Geçmişe Açılan Pencere Projesi” kapsamında "Mübadil Lezzetler" etkinliği ile farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerin tanıtımını yapıyor. Samsun Balkan Türkleri Derneği yürüttüğü proje ile unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri tekrar canlandırarak günümüz mutfağına taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin gelecek kuşaklara da aktarılmaya çalışıldığı proje sonunda hazırlanacak olan yemek kitabı ile asırlık lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarılmış olacak.

“Gençler fast food yerine kültürel yemek yiyecekler”

Proje hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Mübadillerin Balkanlardan gelen köklü kültürel ögelerinin yanında zengin mutfak geleneklerinin de Anadolu’daki kültürel zenginliğin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yürütmüş olduğumuz bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, günümüz mutfaklarına taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Bugün İlyasköy derneğimizin de katkısıyla bu etkinliklerin 3’ünsünü yapıyoruz. Balkanlardan gelen ninelerimizin, dedelerimizin gelenek ve göreneklerinin devamını yürütmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi fast food yiyeceklerinden kurtarıp, bu tür yemeklerimizi hatırlamaları için organizasyonlar yapıyoruz” dedi.

Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız ise, “Göçmen yemeklerinin çok geniş bir yelpazeye sahip olması üzerine çalışmalarını Samsun ili ve ilçelerinde yerleşik mübadil halkın yaptığı yemeklerle sınırlandırdık. Mübadil köylerde yaptığımız kapsamlı saha çalışmaları ve araştırmalar sonucunda yaklaşık 45 özgün tarifi ortaya koyduk. Bu lezzetleri özellikle seçilen eski köy evlerinde yıllardır kullanılmayan köy fırınlarını temizleyip yakarak hayata geçirdik” diye konuştu.

Hacıismail, Devgeriş ve İlyasköy Mahallelerinde gerçekleşen etkinlikler, Karaperçin, Aşağıçinik, Çırakman, Çandır ve Taflan Mahallelerinde de devam edecek. Mübadil lezzetler buralarda da tanıtıldıktan sonra kitaplaştırılacak.