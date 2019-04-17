Muay Thai Milli Takımı seçmeleri Bitlis'te düzenlenecek





BİTLİS (AA) - Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek Muay Thai Milli Takımı, 20-21 Nisan tarihlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenecek organizasyonla belirlenecek.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, Tatvan İlçe Spor Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Muay Thai Milli Takımı seçmelerinin Türkiye Muay Thai Federasyonunca 20-21 Nisan'da Tatvan'da düzenleneceğini belirten Uğur, "Seçmelere Avrupa Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular katılacak. Bu iki organizasyonda şampiyon olan sporcular, direkt milli takıma seçildi. Burada yapılacak organizasyon sonucunda Avrupa ve dünya genelinde gerçekleştirilecek maçlara gidecek milli takım sporcuları tespit edilecek." diye konuştu.

Seçmelerin ilçedeki Fuar Sergi ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını dile getiren Uğur, iyi bir organizasyon gerçekleştireceklerinden emin olduklarını aktardı.

Desteklerinden dolayı Türkiye Muay Thai Federasyonuna teşekkür eden Uğur, şunları kaydetti:

"Bu organizasyona Türkiye'nin 81 ilinden 130 sporcu ve 20 hakem katılacak. Aynı zamanda sporcu aileleri ile antrenörler de buraya gelecek. Bölge ekonomisine katkı yapacak organizasyon, bölgenin tanıtımına da çok büyük katkılar sunacak. Bu maçların Doğu Anadolu'da yapılmasından çok mutluyuz."