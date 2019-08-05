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Muammer Yıldırım: “A Milli Takım’a yeniden gitmek istiyorum”

Sivasspor’un tecrübeli file bekçisi Muammer Yıldırım, yeniden A Milli Takım’da görev almak istediğini söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
Muammer Yıldırım: “A Milli Takım’a yeniden gitmek istiyorum”

Sivasspor’un tecrübeli file bekçisi Muammer Yıldırım, yeniden A Milli Takım’da görev almak istediğini söyledi.


Demir Grup Sivasspor’un başarılı kalecisi Muammer Yıldırım, ligin ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş maçını, kamp sürecini ve hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Bolu ve Hollanda kamplarının çok iyi geçtiğini belirterek, “Ligin ilk maçında Beşiktaş rakibimiz. Evimizde oynuyoruz. Beşiktaş büyük bir takım sonuçta ama evimizde oynuyoruz ve bu bizim için avantaj. Sezona iyi hazırlandık, kamplar iyi geçti, hazırlık maçları iyi geçti kendi adımıza. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da var. Transfer yapmamız gerekiyor. Hocamız da bunu belirtiyor zaten. Antrenmanlar çok iyi geçti. Takım arkadaşlığı zaten burada çok iyi. Yeni gelen oyuncu hemen ilk günde kaynaşıyor. Önceki oyuncular çok iyiler ve sıcak kanlılar. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık ve ilk maçta rakibimiz Beşiktaş. Ondan önce Fenerbahçe ile kupa maçımız var. Bence Fenerbahçe maçı, Beşiktaş mücadelesi için çok iyi bir hazırlık maçı olacak. Bizim açımızdan iyi olacak. İnşallah Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Daha moralli girmek istiyoruz lige. 3 puanla lige başlayacağız diye umut ediyorum. Dediğimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz yukarılara oynamak”


Sivasspor’daki hedeflerini de açıklayan Muammer Yıldırım, şunları söyledi:


“Herkesin hedefi olması gerekiyor. Sivas halkı ve kulübü hedefi hak ediyor zaten. Bizim hedefimiz yukarılara oynamak. Tek tek maçlara bakıp, o maçtan çıkaracağımız en iyi puanlarla ayrılmak. Maç maç ilerleyip hedefimiz ligi yukarılarda bitirmek.”



“Hedefim yine A Milli Takım”


Yıldırım, son olarak yeniden A Milli Takım’da görev almak istediğinin altını çizerek, “A Milli Takım’ı tekrar düşünüyorum. Herkesin bir hedefi vardır ve bu hedefini devam ettirmek ister. Ben milli takımda oynadığım dönemlerde çok mutluydum. Öncelikle bulunduğum yerde iyi oynayıp tekrardan oraya gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
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