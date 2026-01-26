MTV son ödeme tarihi 2026 | MTV ne zaman, nereden, nasıl ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı ödemeleri Ocak ayıyla birlikte başladı ve milyonlarca araç sahibinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Özellikle son günlere girilirken “MTV borcu nereden öğrenilir?” ve “Ödeme hangi kanallardan yapılır?” soruları daha sık sorulmaya başladı. İşte MTV 1. taksit ödemesine dair merak edilen bütün detaylar…

MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman başladı?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödeme dönemi 2 Ocak tarihinde başladı. Ocak ayı boyunca devam eden süreçte araç sahipleri hem borç sorgulama ekranlarını hem de ödeme adımlarını sık sık kontrol ediyor. Bu yıl da MTV, her sene olduğu gibi iki taksit halinde ödeniyor.

MTV son ödeme tarihi 2026 ne zaman?

MTV’nin 2026 yılına ait birinci taksit ödemesi için son tarih 2 Şubat Pazartesi olarak açıklandı. Bu tarihe yaklaşılırken ödeme ekranlarında yoğunluk yaşanabileceği için vatandaşlar son güne kalmadan işlemlerini bitirmeye çalışıyor.

MTV nereden ödenir?

MTV ödemesi için birden fazla kanal açık durumda. Dijital işlem yapmak isteyen araç sahipleri ödemelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya GİB Mobil uygulamasından gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında vergi tahsiline yetkili bankalar üzerinden işlem yapılabildiği gibi, banka şubeleri, PTT şubeleri ve vergi dairesi vezneleri de MTV ödeme noktaları arasında yer alıyor. Borcunu hızlı şekilde görmek isteyen vatandaşlar ise e-Devlet üzerinden sorgulama ekranına yöneliyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden MTV nasıl ödenir?

Dijital Vergi Dairesi üzerinden MTV ödemesi yapmak isteyen araç sahipleri, sistemde yer alan “MTV ödeme alanı”na giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Burada dikkat çeken nokta, ödeme için ayrıca şifre girişi zorunlu olmaması. Plaka ve T.C. kimlik numarası bilgileri yazıldıktan sonra, tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden biri girilerek ödeme ekranı açılıyor ve işlem tamamlanıyor.

GİB Mobil’den MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV borcunu GİB Mobil üzerinden yatırmak isteyen vatandaşlar da işlemlerini gün içinde belirli saat aralığında yapabiliyor. 00.10 ile 23.50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödeme yapılabildiği gibi, banka hesabından havaleyle ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla da işlem gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle özellikle mobil uygulama üzerinden ödeme yapanlar, saat aralığına dikkat ederek hareket ediyor.

e-Devlet’ten MTV borcu sorgulama nasıl yapılır?

MTV borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için e-Devlet üzerinden de sorgulama seçeneği bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet ekranına giren mükellefler, T.C. kimlik numarası bilgilerini kullanarak borçlarını görüntüleyebiliyor ve ödeme işlemini de aynı ekran üzerinden tamamlayabiliyor. Sorgulama sırasında ekranda istenen bilgileri doldurup güvenlik kodunu girdikten sonra “sorgula” butonuna basmak yeterli oluyor.

MTV vergi dairesi, banka ve PTT’den ödenir mi?

Dijital yöntemleri tercih etmeyen ya da işlem sırasında zorluk yaşayan vatandaşlar MTV’yi fiziki kanallardan da yatırabiliyor. Vergi dairesi vezneleri, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri üzerinden ödeme yapılabiliyor. Bu seçenekler sayesinde internet kullanmayan araç sahipleri de vergilerini kolaylıkla ödeyebiliyor.