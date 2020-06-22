MTV ne kadar, GSS prim borcu sorgulama

2020 yılı motorlu taşıtlar vergisi açıklandı. MTV ne kadar konusunda merak sahibi olan kişiler, ilk taksit için ocak ayında, ikinci taksit için temmuz ayında ödeme yapmalıdır.

Sağlık güvencesi olmayan ancak sağlık hizmetlerinden Genel Sağlık Sigortası ile yararlanan vatandaşlar da prim borcunu sorgulayarak, ne kadar ödeme yapması gerektiğini e-devlet üzerinden rahatlıkla öğrenmektedir.

Motorlu taşıtlarda Vergi Hesaplama Nasıl Yapılacak?

Motorlu taşıtlarda vergi hesaplaması yapılırken, yine bazı kriterler baz alınacak.

• Aracın yaşı ve tipi

• Aracın motor silindir hacmi

• Aracın ilk tescil tarihi (aracın trafiğe ilk çıkış tarihi)

Bu kriterler baz alınarak yapılan hesaplama sonunda taşıt sahipleri, ilk taksiti ocak ayında öderken, ikinci taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödemek zorundadır.

MTV ödemesi için; Gelir İdaresi internet sayfasından, Gelir İdaresi veznelerinden, anlaşmalı bankaları şube, internet bankacılığı ya da ATM’lerinden yararlanılabilecektir. 2018 yılı öncesi 1300 cc altında olan araçlarda %15, 1300 cc üstünde olan araçlarda ise %25 zam oranı uygulanmaktadır. 2020 yılında MTV zam oranı yeniden düzenlenerek, %22,58’den %12’ye düşürüldüğü açıklandı.

GSS Prim Borcu e-Devlet Üzerinden Sorgulanabilir

Ülkemizde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlatılan ve herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların, sağlık hizmetlerinden yararlanması için düzenlenen Genel Sağlık Sigortası prim borçları için vatandaşlar, sorgulamanın nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası, her vatandaş için oldukça önemlidir. Bu yüzden GSS prim borcu sorgulama yaparak, borç olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yaparak, yıl sonuna kadar ne kadar prim ödemeleri gerektiğini öğrenmeye çalışmaktadır.

Türkiye’de oturan ve sağlık güvencesi olmayan kişilere uygulanan GSS kapsamına giren vatandaşlar, borçlarını e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulamaktadır. GSS prim borcu sorgulamak isteyen vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu linkinden sorgulama yaparak, prim borcu konusunda, ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedir.

Prim Borcu Nasıl Ödenecek?

Genel Sağlık Sigortası için e-devlet kapısı üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, sorgulama ekranının altında bulunan “kredi kartıyla ödeme yap” butonundan giriş yaparak, borç ödeme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilecekler.