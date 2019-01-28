MTV ilk taksitte son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksidini ödemek için son günlere yaklaşıldı. Vergi tutarlarında 2019 için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlenirken MTV fiyatları 2019 için ise indirim uygulandı. Güncel MTV zam oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi. Taşıt vergisi fiyatları, araç özelliklerine göre belirleniyor. MTV vergisi tutarında önemli bir noktaya dikkat edilmesi gerekir. Araç vergi hesaplama yapılırken MTV yıllık tutarları araç değerine göre ayrılıyor. Aracın ilk tescil tarihi 01.01.2018 öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor ve ödenecek araç vergisi değişiyor. MTV hesaplama 2019 ise GİB’in interaktif vergi daire hizmeti ile oldukça kolay. www.ivd.gib.gov.tr adresinden “Hesaplama” bölümüne girerek MTV hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak mümkün.