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MTV ilk taksitte son hafta

Güncel zam oranı yüzde 15.9 olarak açıklanan MTV'nin ilk taksidini ödemek için son günlere yaklaşıldı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:47
MTV ilk taksitte son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksidini ödemek için son günlere yaklaşıldı. Vergi tutarlarında 2019 için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlenirken MTV fiyatları 2019 için ise indirim uygulandı. Güncel MTV zam oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi. Taşıt vergisi fiyatları, araç özelliklerine göre belirleniyor. MTV vergisi tutarında önemli bir noktaya dikkat edilmesi gerekir. Araç vergi hesaplama yapılırken MTV yıllık tutarları araç değerine göre ayrılıyor. Aracın ilk tescil tarihi 01.01.2018 öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor ve ödenecek araç vergisi değişiyor. MTV hesaplama 2019 ise GİB’in interaktif vergi daire hizmeti ile oldukça kolay. www.ivd.gib.gov.tr adresinden “Hesaplama” bölümüne girerek MTV hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak mümkün.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:47
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  8. Araç vergi hesaplama
  9. MTV yıllık tutarları
  10. Aracın ilk tescil tarihi
  11. MTV hesaplama
  12. MTV hesaplama 2019
  13. MTV hesaplama ve sorgulama

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