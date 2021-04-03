MSÜ sınavına kaç gün kaldı? MSÜ sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre MSÜ 2021 sınav tarihleri ve başvuru tarihleri açıklanmıştı. 2021 MSÜ aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirmişti. 2021 MSÜ sınavına az bir süre kala sınava katılacak adaylar, sınav belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Peki, MSÜ sınavına kaç gün kaldı? MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?

MSÜ sınavına kaç gün kaldı? MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav da adaylara, 120 soru için 135 dakika süre tanınacak. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş mümkün olmayacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde açıklanmış olacak.

MSÜ sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?

4 Nisan tarihinde yapılacak olan MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta belli oldu. ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulanan sınava giriş belgelerine adaylar, sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşabiliyor.