MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Milli Savunma Üniversitesi bölümleri
Milli Savunma Üniversitesi sınavı kaç dakika sürüyor? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan'da yapılacak. MSÜ’de Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na girmek için binlerce aday MSÜ 2021 sınavında ter dökecek. Peki MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? İşte MSÜ sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi bölümleri.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı detayları belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar giriş belgelerini ÖSYM AİS sayfasından elde edebiliyorlar.
MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı?
ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişiler MSÜ sınav giriş belgelerine ulaşabiliyorlar. Giriş belgesinde sınava ilişkin detaylar paylaşılırken adayların hangi merkezde sınav olacakları bilgisi de yazıyor.
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MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek?
ÖSYM’nin sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak. Adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Sınav süresi olarak adaylara 135 dakika süre tanınacak. Yani saat 10:15’te başlayan sınav 12:30’da tamamlanmış olacak.
Milli Savunma Üniversitesi
14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile MSÜ akademik birimleri aşağıdaki gibi teşkil edilmiştir:
a) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu,
b) Rektörlüğe bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,
c) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü.
Deniz Harp Okulu Bölümler
Endüstri Mühendisliği
Karşılaşabilecekleri problemlere bilimsel bakış açısı ile yaklaşıp, çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanmış ve iyileştirme & geliştirme projelerinde ekip lideri olarak görev alabilecek donanıma sahip mezunlar vermektedir.
Makine Mühendisliği
Enerji, mekanik, imalat ve malzeme alanlarında gelişmiş laboratuvar imkanları ile desteklenmiş lisans eğitimi sonunda gemilere yönelik mekanik & enerji sistemleri, malzeme teknolojileri ve üretim yöntemleri konularına hakim mezunlar vermektedir.
Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.
Milli gemi projelerinin dizayn ve entegrasyon süreçlerinde görev alabilecek, ileri mühendislik uygulamalarının bütünleştiği deniz platformlarını her yönüyle bilen ve kullanılan yüksek teknolojik çözümlere hakim mezunlar vermektedir.
Bilgisayar Mühendisliği
Donanım ve yazılım bileşenlerinin bütünleştiği bilgisayar sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini inceleyen, bu temellere dayalı olarak tasarım, üretim ve kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler ortaya koyan mezunlar vermektedir.
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Görev yapacakları harp gemilerinde bulunan, milli imkânlarla geliştirilmiş, çağımızın en gelişmiş savaş harekat sistemlerini kullanacak, gelişen savaş ortamına teknolojik çözümler geliştirebilecek mezunlar vermektedir.
Kara Harp Okulu Bölümler
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü
Savunma Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tarih Bölümü
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümler
Mekanik Uçak Teknolojisi
Aviyonik Uçak Teknolojisi
Güvenlik ve Koruma
Elektrik
Hava Trafik Kontrol
Büro Hiz. ve Yönetici Asistanlığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Lojistik
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik