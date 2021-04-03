Başvuruları 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Peki, MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak?

MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak? MSÜ kaç soru kaç saat sürüyor?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021'de yapılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Öğrenciler saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Ayrıca kimliği olmayan adaylar da sınava kabul edilmeyecek. Bu sebeple kimliği kaybolan, kimliğinde TC kimlik numarası olmayan vs. adaylar için hafta sonu nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

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HAFTA SONU AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN LİSTESİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 04 Nisan 2021 Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir. Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir” denildi.