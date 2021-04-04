MSÜ sınavı 2021 soru ve cevapları yayımlandı mı?
MSÜ sınavının sona ermesinin ardından sınava giren adaylar, sınav soru kitapçığını ve cevap anahtarını merak etmeye başladı. Sınava giren adaylar, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına ilişkin bazı detayları merak ediyor. MSÜ sınavının sona ermesiyle beraber adaylar, sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı 2021 soru ve cevapları yayımlandı mı?
ÖSYM’nin sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleşti. Yani bugün saat 10:15’te başlayan sınav,saat 12:30’da tamamlandı.
Saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayan adaylar için sınav süresi 135 dakika oldu. MSÜ sınavının sona ermesiyle beraber adaylar, sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı 2021 soru ve cevapları yayımlandı mı?
MSÜ sınavı 2021 soru ve cevapları yayımlandı mı?
Sınava başvurularını yapan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ulaşabilecekler.
MSÜ sınavı 2021 Temel Soru Kitapçığı dizilimine 14 Nisan 2021 saat 23.59’a kadar erişim olabilecek.
2021-MSÜ Temel Soru Kitapçığını görüntülemek için TIKLAYIN