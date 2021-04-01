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Eğitim MSÜ sınava ne zaman saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi
Eğitim

MSÜ sınava ne zaman saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi

MSÜ giriş belgesi indir | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na başvuru yapanlar sınavın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl indirilir? MSÜ sınavı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:09:00 -
MSÜ sınava ne zaman saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alındı. Adaylar sınavın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ sınava ne zaman saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021'de yapılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerinizi indirebilirsiniz.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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