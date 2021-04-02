MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama
MSÜ sınavına saatler kala adaylar sınav giriş belgelerini sorguluyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ sınavları saat kaçta yapılacak? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
MSÜ saat kaçta, sınav süresi ne kadar? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi alma sınava girecek adaylar tarafından merak kazandı. MSÜ sınavı e Sınavı pazar günü yapılacak. İşte sınava girecek adaylara yönelik detaylar...
2021 MSÜ ne zaman, saat kaçta?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü 10.15'te başlayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.
MSÜ Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama
4 Nisan tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta açıklandı. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
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