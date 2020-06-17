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Aktüel

MSB’den ‘Pençe-Kartal’ operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, “Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 01:43:13 -
MSB’den ‘Pençe-Kartal’ operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, “Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir” ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanlığı “Pençe- Kartal” operasyonu ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir” İfadelerine yer verdi.

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