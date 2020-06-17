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Aktüel

MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı ‘Pençe-Kaplan’ Operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 02:29:34 -
MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı ‘Pençe-Kaplan’ Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir “ifadelerine yer verildi.


MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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