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MSB'den önemli duyuru! 26 Haziran'da sona eriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:47:00 -
MSB'den önemli duyuru! 26 Haziran'da sona eriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.

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