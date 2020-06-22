MSB'den önemli duyuru! 26 Haziran'da sona eriyor
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.