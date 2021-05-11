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MSB'den 'Libya' açıklaması: Darbeci Hafter'in tuzakladığı mayınlar...
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Dünya MSB'den 'Libya' açıklaması: Darbeci Hafter'in tuzakladığı mayınlar...
Dünya

MSB'den 'Libya' açıklaması: Darbeci Hafter'in tuzakladığı mayınlar...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat temizliğinin sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:31:00 -
MSB'den 'Libya' açıklaması: Darbeci Hafter'in tuzakladığı mayınlar...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve masum siviller için tehlike oluşturan mayın, EYP ve mühimmat için temizlik çalışmaları sürüyor. Tespit edilen mayın, EYP ve mühimmat METİ, PMKİ, SAS ve EOD timlerimiz ile Libya Savunma Bakanlığı EOD timleri tarafından imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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