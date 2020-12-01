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Aktüel MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim
Aktüel

MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:36:56 -
MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.

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