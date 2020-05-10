  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB'den Anneler Günü'ne özel video

Videoda, asker anneleri görevde olan ya da görevden dönen çocukların, Anneler Günü kutlamasına yer verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:06:34 -
MSB'den Anneler Günü'ne özel video

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla video paylaşıldı.

Videoda, görevde olan ya da görevden dönen kadın askeri personelin çocukları tarafından Anneler Günü'nün kutlamasına yer verildi.

Video, kısa sürede yüzlerce beğeni alarak paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı