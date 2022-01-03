MSB ve Genelkurmay Başkanlığı memur alımı başladı
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; nitelikleri ilanla duyurulan Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda Teknisyen, Tekniker, Sıvacı, Boyacı/Badanacı, VHKİ, Avukat, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hesap Sorumlusu, Berber, Uzman, Terzi, Şoför, Mühendis, Memur, Mal Sorumlusu, İstatistikçi, Hizmetli, Grafiker, Garson, Çocuk Eğitimcisi, Aşçı alınacak.
Başvurular, 30.12.2021-31.01.2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
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