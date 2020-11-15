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Aktüel MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir
Aktüel

MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:58:13 -
MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."

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