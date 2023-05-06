  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev dalgalar kuleleri domino taşı gibi devirdi

Bu ağaçtan resmen altın damlıyor! Kilosu 3,5 gram altın fiyatına gidiyor

Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!

Emekli korgeneralden Türkiye için şaşırtan uyarı: Ankara, Yunanistan'ın o müttefikini hemen yanına çekmeli

Tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye oy istedi

Bakan Akar'dan teröristleri ve terör sevicileri rahatsız edecek mesaj

KK'dan yeni skandal! Millete kurşun sıkan FETÖ'cüleri böyle aklamaya çalıştı

Yunan muhabir Manolis Kostidis'ten canlı yayında olay itiraf: Türkiye umarız bu silahı kullanmaz

Depremde kaybolan Balıklıgöl'deki balıklarla ilgili şok rivayet! Dokunanların başına bakın ne geliyor

İzmir’e de bu yakışır! CHP'nin yağ kuyruğu değil TCG kuyruğu
Yaşam MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Yaşam

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-06 20:42:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmenin sürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristin teslim olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Siyasal teröristler iş başında! AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!
Siyasal teröristler iş başında! AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!

Gündem

Siyasal teröristler iş başında! AK Parti seçim aracına ve şoförüne saldırı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!
TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!

Siyaset

TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!

İşte son 8 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı! Bakan Akar duyurdu
İşte son 8 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı! Bakan Akar duyurdu

Gündem

İşte son 8 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı! Bakan Akar duyurdu

Teröristbaşından itiraf: AK Parti yenilirse PKK'yı etkisizleştirenler de yenilecek
Teröristbaşından itiraf: AK Parti yenilirse PKK'yı etkisizleştirenler de yenilecek

Gündem

Teröristbaşından itiraf: AK Parti yenilirse PKK'yı etkisizleştirenler de yenilecek

Bakan Akar'dan teröristleri ve terör sevicileri rahatsız edecek mesaj
Bakan Akar'dan teröristleri ve terör sevicileri rahatsız edecek mesaj

Gündem

Bakan Akar'dan teröristleri ve terör sevicileri rahatsız edecek mesaj

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23