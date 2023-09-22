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Gündem MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü
Gündem

MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:17:00 -

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.

 

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."


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