MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla sürüyor"
"Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.'' ifadelerine yer verildi.