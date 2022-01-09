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Gündem MSB paylaştı! Bir ilk yaşandı
Gündem

MSB paylaştı! Bir ilk yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan söz konusu paylaşımda, 'İstanbul Tersanesi Komutanlığı sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana...' ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:00:00 -
MSB paylaştı! Bir ilk yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraf paylaşımında "İstanbul Tersanesi Komutanlığı, sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana... Atatürk'ten miras Cumhurbaşkanlığımıza ait M/V SAVARONA ile birlikte MİLGEM sınıfı TCG HEYBELİADA, TCG İSTANBUL ve PN BABUR 'un inşa donatım ve planlı bakım faaliyetleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

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