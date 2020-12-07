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Aktüel MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:24:55 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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