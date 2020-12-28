  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:57:58 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Kimsenin ötekileştirilmemesini i..
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor
Gündem

Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor

Son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar rekor bir düzeyde artış kaydederken, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların artma..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay